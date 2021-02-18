Псков, , 13:30 — REGNUM Для Псковской области до 2024 года федеральными властями предусмотрен 1 млрд рублей на социально-экономическую сферу. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, прибывший 18 февраля в Псков с рабочей поездкой.

«Вместе сделаем всё, чтобы эту сферу восстановить», — заявил Мишустин при посещении строящегося комплекса «Социальный городок» в деревне Борисовичи под Псковом.

Как отмечают в областной администрации, здесь будет создано более ста мест для постоянного проживания граждан пожилого возраста, школа родственного ухода, реабилитационный центр, отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста, пункт проката технических средств реабилитации.

Михаил Мишустин также посетит особую экономическую зону «Моглино», там он побывает на производственной площадке завода «Титан-Полимер», на предприятии по изготовлению лакокрасочной продукции «Нор-Маали» и встретится с резидентами ОЭЗ.

Глава правительства проведет встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Вместе с Мишустиным в Псков прибыли министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов.

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