Москва, , 13:20 — REGNUM Украина не является дружественным для России государством. Об этом 18 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Украина — это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством», — сказал он.

При этом пресс-секретарь уточнил, что в Москве приходят к таким выводам по антироссийским действиям, постоянно доминирующим в политике украинского руководства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несмотря на признание существования Украины как государства, Россия усматривает в ней проект Запада.