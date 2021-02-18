Москва, , 13:18 — REGNUM Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по блогеру Алексею Навальному неправомерно и недопустимо. Такую характеристику требованию судебного органа дал 18 февраля в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это неправомерное решение, подчеркнул он, является очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела. С точки зрения руководства РФ, это недопустимо.

Москва не ищет конфронтации, добавил Песков, однако поспешное принятие таких решений, их явная ангажированность вызывают множество вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЕСПЧ потребовал немедленно освободить блогера Алексея Навального. Российский суд приговорил его к заключению в колонии за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

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