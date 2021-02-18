Архангельск, , 13:18 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский назначил на пост заместителем министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской областиИгоря Мураева. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе регионального правительства, он же будет исполнять обязанности главы ведомства.

На работу регион Мураев прибыл из Москвы, где в последнее время занимал должность заместителя начальника управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства.

Сообщается, что Игорь Мураев окончил Омский государственный аграрный университет и Уральский государственный экономический университет. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.

С 1997 года он работал на различных руководящих должностях, в том числе в правительстве Омской области, несколько лет возглавлял министерство экономики региона.

С 2012 года работал в ФГУП «Рослесинфорг» (г. Москва), где был заместителем директора.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний глава министерстваАлександр Ерулик был освобожден от должности в июле 2020 года.