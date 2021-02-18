Москва, , 13:16 — REGNUM Надежды на то, что взаимодействие с Европейским судом по правам человека позволит улучшить в том числе российскую судебную систему, не оправдались, а теперь уже очевидно, что не могут оправдаться вовсе. Об этом 18 февраля заявил политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков на телеканале «Россия 24».

«Несмотря на все сложности в работе с Страсбургским судом, в целом Россия, российское государство добросовестно выполняло все взятые на себя обязательства. Была надежда на то, что это сотрудничество поможет улучшить и нашу судебную систему, поможет улучшить ситуацию с обеспечением прав человека», — заявил Рудаков.

«Но сейчас мы видим, что эта система перестала работать. То есть мы стоим на некоем мосту правовом, который соединяет нас с европейским соседом, а этот сосед, он, получается, взрывает этот мост. Вот в этом, на мой взгляд, очень серьёзная проблема, и ситуация является драматической», — указал он.

16 февраля Европейский суд по правам человека потребовал немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального, «рассмотрев обстоятельства и возможности угрозы жизни заявителя». Министерство юстиции России в ответ заявило, что требование ЕСПЧ заведомо неисполнимо.