Варшава, , 13:15 — REGNUM Депутат польского Сейма от партии «Солидарная Польша» Мариуш Госек заявил в интервью для Polskie Radio 24, что «негосударственные СМИ целенаправленно политизируют подготовку законопроекта о введении нового налога для СМИ».

«Проект нового налога никоим образом не затрагивает свободу СМИ. Речь идет о налоге, который вызван действительно социально-экономическими целями. Но негосударственные СМИ целенаправленно его политизировали, чтобы получить очередной повод для информационного удара на власть», — заявил политик.

По убеждению депутата, «дела со свободой слова и СМИ в Польше идут очень хорошо, а оппозиция не может победить в информационном противоборстве, поэтому вынуждена раздумать тему ограничения свободы слова».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что правительство работает над законопроектом, который предусматривает введение дополнительных налогов для СМИ — на доходы от рекламы. Многие представители негосударственных медиа в знак протеста прекратили свою работу.

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