Москва, , 13:15 — REGNUM Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко пройдёт 22 февраля 2021 года. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Встреча будет, действительно, на следующей неделе, она будет 22 февраля. Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительные переговоры», — сказал Песков.

По его словам, стороны намерены обсудить двусторонние отношения, а белорусскому лидеру «наверняка есть, о чем проинформировать российского президента».

Песков пояснил, что под таким информированием он имеет в виду результаты Всебелорусского собрания.

Стороны также обменяются мнениями по международной ситуации, добавил пресс-секретарь российского лидера.