Москва, , 13:13 — REGNUM Инициатива лишать гражданства России тех, кто призывает вводить санкции против РФ, весьма актуальна. Об этом 18 февраля заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Наверняка, когда мы живем во время, когда происходят злоупотребления, эта тема весьма актуальна. Понятно, что такие предложения будут обсуждаться», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский кинорежиссёр Никита Михалков заявил, что граждан России, призывающих иностранные государства ввести антироссийские санкции, необходимо лишать гражданства.

Ранее так называемый фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО — иностранным агентом) призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против российских предпринимателей.

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