Москва, , 12:58 — REGNUM Европейский суд по правам человека, принимая политизированные решения в отношении России, полностью себя дискредитирует. Об этом 18 февраля заявил член Общественной палаты РФ Артём Кирьянов на телеканале «Россия 24».

«Это вообще не подход. Это показатель того, что на сегодняшний день и европейские органы национальные, и Европейский суд по правам человека абсолютно перестали быть объективными», — заявил Кирьянов.

«Они больше не находятся над схваткой, они принимают ангажированные политические решения, на которые, на мой взгляд, даже бесполезно тратить юридический порох с нашей стороны. Нужно просто решение игнорировать или отвечать симметрично в политической и публичной плоскости», — указал он.

16 февраля Европейский суд по правам человека потребовал немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального, «рассмотрев обстоятельства и возможности угрозы жизни заявителя». Министерство юстиции России в ответ заявило, что требование ЕСПЧ заведомо неисполнимо.