Москва, , 12:53 — REGNUM Общественные работы станут факультативом для регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля, это следует из законопроекта о «ремонте» службы занятости в России.

«Существование общественных работ в качестве требования означало, что каждый регион обязан был организовывать общественные работы и по ним отчитываться. Мы понимаем, что человек вроде что-то делает, какие-то деньги получает, но при этом не перестает быть безработным, его статус не меняется. Мы переводим общественные работы из обязательных в факультативные, это будет на усмотрение субъекта РФ. Это теперь не обязанность, а полномочия субъекта РФ», — пояснил один из авторов законопроекта первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Средства регион, если он считает нужным, сможет использовать не на общественные работы, а, например, на стипендию для переезда к другому месту работы, выдачу субсидии для открытия собственного дела, перепрофилирование, переподготовку, добавил парламентарий.

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