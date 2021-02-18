18 февраля 2021 | Время чтения 4 мин

Польша и Россия по отдельности, правда, и разными словами, но предъявляют счет ЕС, обвиняя его в высокомерии и двойных стандартах. Это говорит о недовольстве Варшавы и Москвы тем, какое место отводит им старая Европа. Если интересы наших двух стран тут совпадают, то можно было бы попробовать выйти на альянс. А он уже в свою очередь станет точкой притяжения для других стран Центрально-Восточной Европы, объединив их в единый блок.

Станислав Стремидловский, , 14:39 — REGNUM На днях исполнилось 30 лет формату Вышеградской группы, объединившей Венгрию, Польшу, Словакию и Чехию. В Варшаве этот формат рассматривают как ядро расширенного региона Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ), где Польша, конечно, видит себя лидером. Об этом, в частности, на страницах ИА REGNUM писал директор Варшавской фондовой биржи Марек Дитль:

Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня Центрально-Восточная Европа имеет потенциал роста намного быстрее, чем ЕС в целом, но главным вызовом остается высокая фрагментация рынков. Они слишком малы, чтобы индивидуально конкурировать с рынками Западной Европы. Интеграция необходима для привлечения в наш регион институциональных инвесторов высокого класса. Я очень надеюсь на инициативу Capital Markets Union, который с 2014 года поддерживает восстановление рынков капитала в ЕС. Большим шансом является «Инициатива трех морей», которая создана в 2015 году и направлена на укрепление сотрудничества стран из регионов между Адриатическим, Балтийским и Черным морями в области цифровизации, энергетики и транспорта».

Варшавская фондовая биржа Adrian Grycuk

Проблема в том, что сама идея Центрально-Восточной Европы нуждается в геополитическом оформлении, которое еще только предстоит написать. Ведь история евразийского континента не знает такого региона. Еще до конца XX века он был фрагментирован и расщеплен. Страны ЦВЕ, многие из которых обрели суверенитет и независимость только после Первой мировой войны, входили в состав Австрийской, Российской и Германских империй. Безусловно, нельзя обойти вниманием в этой связи Польшу, которая до разделов Речи Посполитой была важным европейским игроком и в какое-то время даже конкурировала с ведущими державами на равных. Эта ее позиция не теряла значения даже в годы, когда польские земли были поделены между тремя империями. Первая и Вторая мировые войны наглядно показали, какую важную роль в Центрально-Восточной Европе играет Польша.

Карта Польши. 1939 Halibutt

Но ее роль может быть двоякой. В последние годы Польша избрала деструктивную позицию, ощущая себя больше членом НАТО, чем Европейского союза. Ориентируясь на ведущее государство в альянсе, США, страна на Висле позиционирует себя очередным американским штатом, что отражается и на общем восприятии Центрально-Восточной Европы. И дело не только в травмирующем историческим наследии. Та же Венгрия и Чехия имеют все основания с не меньшим подозрением и обидой относиться к Берлину, Вене и Москве. Но они ведут принципиально иную политику, чем Польша. А если говорить о Будапеште, который Варшава считает своим главным союзником, то в отношении России он вообще является антагонистом польской внешней политики, хотя мог бы разыгрывать и антироссийскую карту, опираясь на комплексы прошлого. Возможно, что в том числе поэтому Польше не удается убедить соседей по Центрально-Восточной Европе в своих претензиях быть лидером этого региона.

Американские и польские солдаты. Польша Eurocom.mil

Польские амбиции не подкрепляются польской дипломатией. Варшава выстраивает концепцию ЦВЕ, включая субпроекты Вышеградской группы и инициативы «Троеморье», исходя из базового принципа неприятия в любой форме России. Однако более продуктивной была бы идея интеграции Центрально-Восточной Европы и России, и даже смело предположим, Евразийского экономического сообщества. Ведь Москва вовсе не настроена восстанавливать Советский Союз, а мечта о Европе от Лиссабона до Владивостока не обязательно обрекает ЦВЕ на геополитическую маргинализацию и прозябание. Только вместе с Россией Центрально-Восточная Европа может стать вторым важным и балансирующим крылом европейского пространства от Атлантического до Тихого океана. В противном случае ЦВЕ останется рабочей подсобкой Западной Европы, стран-локомотивов ЕС в лице Германии и Франции, которые будут эксплуатировать ее в своих интересах. И никакие американцы не изменят этого положения.

В одном из своих интервью председатель правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский как-то говорил, что Варшава могла бы договориться с Москвой, если бы последняя учитывала интересы первой в Центрально-Восточной Европе. Правда, тогда глава PiS делал оговорку, что, на его взгляд, ожидать от русских такого невозможно. Однако прошло несколько лет, и уже Польша и Россия по отдельности, правда, и разными словами, но предъявляют счет ЕС, обвиняя его в высокомерии и двойных стандартах. Это говорит о недовольстве Варшавы и Москвы тем, какое место отводит им старая Европа. Если интересы наших двух стран тут совпадают, то можно было бы попробовать выйти на альянс. А он уже в свою очередь станет точкой притяжения для других стран Центрально-Восточной Европы, объединив их в единый блок.