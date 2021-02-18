Киев, , 12:52 — REGNUM К концу 2021 года на Украине может завершиться расследование основных дел о протестах на «майдане». Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 18 февраля с трибуны Верховной рады.

Она рассказала о прогрессе в расследовании данного дела:

«Мы можем отчитаться, что втрое у нас выросло количество подозреваемых. Втрое выросло количество людей, производство которых передано в суд. Относительно 40 человек», — сообщила генпрокурор.

По её словам, расследование может быть завершено к концу текущего года.

«Мы себе ставим цель к концу 2021 года закончить следствие по основным делам майдана. Мы движемся очень активно, и это наша гордость», — сказала Венедиктова.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, вспоминая о расстрелах людей в центре Киева, заявил, что «язык крови» между людьми и государством недопустим.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский вспомнил о годовщине расстрелов на «майдане»