Киев, 18 февраля 2021, 12:52 — REGNUM К концу 2021 года на Украине может завершиться расследование основных дел о протестах на «майдане». Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 18 февраля с трибуны Верховной рады.
Она рассказала о прогрессе в расследовании данного дела:
По её словам, расследование может быть завершено к концу текущего года.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, вспоминая о расстрелах людей в центре Киева, заявил, что «язык крови» между людьми и государством недопустим.
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