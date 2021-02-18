Москва, , 12:45 — REGNUM Второй пакет поправок в сфере занятости предполагает регулирование ненормированного рабочего дня. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 февраля сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в ходе брифинга.

«Сплошь и рядом перевод на удаленную работу сопровождается переводом на ненормированный рабочий день, что работодателями воспринимается как возможность беспокоить работника в любое время дня и ночи», — сказал Исаев.

Таким образом парламентарии намерены доработать нормы, касающиеся ненормированного рабочего дня.

«Договорились, что к теме ненормированного рабочего дня мы возвращаемся, чтобы четко прописать категории, к которым может относиться норма, а также установить более существенные социальные гарантии, например, более значительный отпуск — сейчас он три рабочих дня дополнительно, чтобы работодатель, внося в контракт положение о ненормированном рабочем дне задумывался, выгодно это ему или не выгодно, насколько это ему реально нужно в отношении работника», — заявил депутат Госдумы.