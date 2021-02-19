Мурманск, , 02:29 — REGNUM Мурманску близка Норвегия, первый после Великобритании союзник США по НАТО. О том, ощущается ли в Мурманске норвежское влияние, рассказал бывший заместитель министра Минвостокразвития РФ, курировавший Арктику с арктическими регионами, Александр Крутиковавтору ИА REGNUM.

Шпицберген в августе Hannes Grobe

По его словам, он не сталкивался с таким фактором, более того, поддерживает активизацию приграничного сотрудничества и разработку отдельной программы межрегионального сотрудничества в Арктике. В такую программу необходимо включить все арктические регионы, задействовать механизмы поддержки совместных проектов с различными регионами — как арктическими у других стран, так и теми, которые к Артике не имеют отношения, но проявляют к ней большой интерес и хотят работать вместе.

Норвегия вкладывает в Россию много и расчетливо, и не только она. Например, в рамках евросоюзовской программы Коларктик используются деньги ЕС, некоторых стран Северной Европы и, в меньшей степени, России. Эта программа поддерживает проекты на основании, прежде всего, политических интересов ЕС. «Я же призываю сделать программу российскую, которая будет отвечать российским политическим интересам в Арктике и способствовать практическому взаимодействию арктических регионов с другими странами», — говорит Крутиков.

Главными в такой программе могли бы быть проекты, направленные на рост экспорта российской продукции. В ее рамках следовало бы профинансировать расходы, связанные с экспортным лицензированием, получением разрешительной документации в другой стране, если там есть покупатель продукции, и наращивать исследования в других странах. Ведь в России можно видеть много исследований за иностранные деньги. Можно было бы назвать это «легальным шпионажем», но возникает вопрос, почему им не занимаемся мы.

«Скандинавы проводят исследования на нашей территории, изучают наши коренные народы, нашу историю, более глубинные процессы, которые определяют нашу страну с точки зрения ее роли в Арктике. Почему мы этого не делаем? Они изучают экологические аспекты деятельности России в Арктике. А мы почему нет?» — задается вопросом Александр Крутиков.

Читайте интервью полностью в материале Владимира Станулевича «Александр Крутиков: какие регионы Русской Арктики успешны, а какие не очень».