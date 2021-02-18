Канберра, , 12:31 — REGNUM Власти Австралии не позволят цифровым корпорациям оказывать давление на парламент страны. С таким заявление выступил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, призвав Facebook к конструктивной работе с австралийским правительством.

Эмблема Facebook mkhmarketing

Моррисон уверен, что действия администрации социальной сети Facebook, руководство которой ограничило доступ австралийским пользователям к новостному контенту, лишь подтверждают опасения по поводу поведения крупных технологических компаний.

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«Действия Facebook […] были столь же высокомерными, сколь и разочаровывающими, — подчеркнул глава австралийского правительства. — Эти действия только подтвердят опасения, которые все большее число стран выражает по поводу поведения крупных технологических компаний, которые думают, что они больше, чем правительства, и что правила не должны применяться к ним. Они могут изменить мир, но это не значит, что они им управляют».

Напомним, ранее администрация Facebook ограничил распространение новостного контента в Австралии. Как пояснил управляющий директор соцсети, это стало ответом на предложенный новый закон местных властей, требующий от IT-компаний вести переговоры о выплатах за контент с местными производителями новостей.

Так, теперь доступ австралийских пользователей к просмотру местных и международных новостей, а также возможности публиковать их ограничен.