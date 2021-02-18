Сеул, , 13:00 — REGNUM Правительство Южной Кореи ведёт консультации с военным правительством Мьянмы об отправке группы специалистов для изучения фюзеляжа самолёта Korean Air Lines, обломки которого были найдены в начале 2020 года на дне Андаманского моря. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра иностранных дел Чон Ый Ёна.

По его словам, стороны обсуждают возможность отправки спецгруппы в Мьянму в начале марта.

Известно, что в текущем году правительство Южной Кореи выделило 2,3 млрд вон (~$2,07 млн) на проект по поиску оставшихся частей самолёта и их исследованию, а также договорилось с властями Мьянмы об отправке спецгруппы. Однако неясно будут ли соблюдены договорённости после военного переворота в Мьянме.

Глава МИД Южной Кореи выразил надежду на то, что спецгруппу удастся отправить в Мьянму до сезона дождей, которые начинаются в конце апреля — начале мая.

Напомним, что 29 ноября 1987 года на борту самолёта, выполнявшего рейс 858 по маршруту Багдад — Абу-Даби — Бангкок — Сеул прогремел взрыв, после чего он рухнул в Андаманском море. Погибли все находившиеся на боhту — 104 пассажира и 11 членов экипажа.

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