Мурманск, , 00:29 — REGNUM Реально ли для Мурманска стать административной столицей Арктики — или губернатор области Андрей Чибис блефует, внедряя атрибутику столицы? Об этом рассказал авторуИА REGNUMбывший заместитель министра Минвостокразвития РФ, курировавший Арктику с арктическими регионами, Александр Крутиков.

Александр Крутиков Иван Шилов © ИА REGNUM

Чибис использует этот ход для выстраивания имиджа ключевого региона, полагает Крутиков. В Мурманске не могут быть размещены федеральные органы власти, потому что он не центр СЗФО. В этом ключе создание Андреем Чибисом министерства по развитию Арктики нужно рассматривать как усиление образа ключевого арктического региона: например, министерство Арктики есть в Якутии, где оно работает уже несколько лет, причем успешно.

«Он этим решением усиливает регион как центр социально-экономических, а может и политических процессов в Арктике. Была же его попытка затащить к себе Арктический форум, не состоялась, потому что город не соответствует требованиям таких масштабных мероприятий. Чтобы соответствовал, нужно провести огромные преобразования. Либо регион будет соответствовать образу центра Арктики, либо будет провал», — считает Александр Крутиков.

Читайте интервью полностью в материале Владимира Станулевича «Александр Крутиков: какие регионы Русской Арктики успешны, а какие не очень».