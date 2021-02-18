Париж, , 12:30 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан представит в Национальном собрании законопроект о «солидарной помощи развитию и борьбе против мирового неравенства». Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Франции.

Согласно законопроекту, «президент Республики обязуется» увеличить помощь Франции 19 бедным странам Африки до 0,55% ВВП. Эта помощь включает финансовую поддержку в сферах здравоохранения, экологии, образования и гендерного равенства.

«Законопроект представляет модель солидарного, гуманистического и прогрессивного развития. Он соответствует приоритету, который мы отдаем коллективному действию и многосторонним международным отношениям. Документ также закрепляет развитие как неотъемлемую часть внешней политики Франции», — говорится в заявлении МИД страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с новым Генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой.

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