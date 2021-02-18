Тбилиси, , 12:27 — REGNUM Посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра 18 февраля прибыл в офис оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), чтобы поддержать её лидера Нику Мелию. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Я здесь для того, чтобы выразить солидарность всем происходящим событиям», — сказал литовский посол журналистам.

Калиндра добавил, что его волнует будущее Грузии. Он также заявил, что Вильнюс поддерживает Грузию и её выбор двигаться «евроатлантическим курсом».

Напомним, в Грузии накалилась обстановка из-за того, что Мелию, обвиняемого в организации беспорядков в 2019 году, суд решил арестовать, так как тот не вносил залог. За лидера ЕНД вступились его соратники и члены других партий. Они не дали сотрудникам полиции подойти к Мелии. После этого премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что уходит со своего поста, а в МВД сообщили, что арест лидера ЕНД отложен.

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