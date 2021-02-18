Москва, , 12:20 — REGNUM Законопроект о «ремонте» службы занятости предполагает финансовую помощь самозанятым. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 февраля сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в ходе брифинга.

Служба занятости (сс) М. Мишин. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

«К полномочиям службы занятости относится поддержка тех безработных, которые, пройдя переквалификацию, решили открыть собственное дело. Мы добавляем туда и категорию оказание организационной, финансовой помощи тем, кто становится плательщиком налога на профессиональный доход, то есть самозанятых», — сказал Исаев.

То есть переквалификация безработных в самозанятых, в том числе помощь в регистрации и оказание первичной финансовой помощи для организации дела, тоже становится полномочием службы занятости, сделал вывод парламентарий.

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