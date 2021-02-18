Киев, , 12:25 — REGNUM С весны 2021 года цены на железнодорожные билеты на Украине будут повышаться на 2% ежемесячно. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире «Украинского радио».

«Я бы не назвал это повышением. Это у нас будет очень такая лёгкая индексация, начиная с марта-апреля, по 2% в месяц до конца года», — рассказал он.

Министр добавил, что такое повышение предусмотрено финансовым планом «Укрзализныци». Он также отметил, что пассажиры смогут получить скидку, если будут покупать билеты заранее.

Напомним, ранее у стен Рады протестовали железнодорожники, возмущённые сокращением количества рабочих мест и низкими зарплатами.

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