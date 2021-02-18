Минск, , 12:19 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным «в начале 20-х чисел февраля». Слова белорусского лидера 18 февраля приводит агентство БелТА.

«Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества», — сказал он в ходе встречи с государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии Григорием Рапотой.

При этом Лукашенко почеркнул, что, несмотря на то, что звучат заявления о том, что он едет в Россию «аж $3 млрд просить», это не так.

«Вы видели, мы подписывали на этот год по энергоносителям, что для нас чувствительно, общим рынкам документы. Вообще ничего не просили и не спорили. Если Россия считает, что уровень нашего экономического сотрудничества должен быть вот такой высоты, значит он такой и будет», — добавил президент Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко указал, что, по его мнению, «немножко эти либералы в России отстали от чувствительных вопросов», обсуждаемых главами двух государств и снова отметил, что белорусская сторона ничего не собирается просить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко одобрил проект протокола, вносящего изменения в соглашение с Россией о порядке формирования цен (тарифов) при поставке и транзите газа по территории Белоруссии.