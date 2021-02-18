Каталония, Испания, , 12:15 — REGNUM 18 февраля Технический комитет службы общественной безопасности Каталонии (Procicat) соберется для принятия решения по продлению карантинных ограничений, срок действия которых заканчивается 22 февраля. Согласно данным газеты El, местные власти намерены ужесточить эпидемиологические меры.

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Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в Каталонии развивается в положительную сторону, ожидается, что карантинные меры существенно не изменятся. На этом, в частности, настаивал министр здравоохранения региона Марк Раментол.

Напомним, что в Каталонии торговые площади более 400 квадратных метров, а также торговые центры были закрыты с Рождества. Остальные непродовольственные магазины не могут работать по субботам, в день наибольшей выручки. Сотрудники баров и ресторанов также просят местные власти иметь возможность продлить часы работы, которые за последнее время были сильно урезаны.

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