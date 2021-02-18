Тбилиси, , 12:17 — REGNUM Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе 18 февраля в ходе брифинга призвал лидера партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Нику Мелию подчиниться закону. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

«Мы призываем Нику Мелия подчиниться закону, иначе власть обеспечит исполнение закона и его задержание», — сказал Кобахидзе.

Он также выразил сожаление тем, что премьер-министр Грузии Георгий Гахария решил уйти в отставку из-за того, что 17 февраля суд вынес решение об аресте Мелии. Как сообщил Кобахидзе, среди членов «Грузинской мечты» была дискуссия по этому делу, в которой Гахария был единственным, кто выступил против ареста.

«Для остальных членов команды ответ на этот вопрос был однозначным. Страна, в которой не обеспечено исполнение закона, не может состояться как государство», — заявил председатель «Грузинской мечты».

Напомним, в Грузии накалилась обстановка из-за того, что Мелию, обвиняемого в организации беспорядков в 2019 году, суд решил арестовать, так как тот не вносил залог. За лидера ЕНД вступились его соратники и члены других партий. Они не дали сотрудникам полиции подойти к Мелии. После этого Гахария заявил, что уходит со своего поста, а в МВД Грузии сообщили, что арест лидера ЕНД отложен.

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