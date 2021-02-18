Мадрид, , 12:14 — REGNUM Представитель левой коалиции в Конгрессе депутатов «Унидос Подемос» Пабло Эченике поддержал участников протестов, которые прокатились по нескольким городам Испании в ночь на 18 февраля. Об этом сообщила газета El Periódico.

18 февраля в своем Twitter Эченике поддержал акции протеста на улицах испанских городов после заключения в тюрьму рэпера Пабло Аселя, которые привели к беспорядкам, продолжающимся второй день подряд.

В своем сообщении представитель «Унидос Подемос» выразил свою поддержку «молодым антифашистам, которые требуют справедливости и свободы выражения мнений на улицах».

Ранее представители «Унидос Подемос» неоднократно выражали поддержку рэперу и заявляли, что они зарегистрируют прошение о его помиловании в минюсте.

Напомним, что рэпер Пабло Асель был приговорен к девяти месяцам лишения свободы за прославление терроризма и очернение института монархии в Испании.

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