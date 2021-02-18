Минск, , 12:04 — REGNUM Белоруссия и Россия, несмотря ни на какие санкции, могут сами справиться с этими вызовами и полностью обеспечить себя всем необходимым, заявил 18 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, Россию, так же как и Белоруссию, «всё пытаются напугать некими санкциями».

«Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить», — цитирует его БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, Совмин Белоруссии постановлением №89 от 15 февраля утвердил план на 2021 год по наращиванию экспорта товаров (за исключением нефти, нефтепродуктов, калийных и азотных удобрений).

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