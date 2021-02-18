Москва, , 12:01 — REGNUM Законопроект о реформировании служб занятости предполагает как очную, так дистанционную форму взаимодействия, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.

Граждане и работодатели для получения государственных услуг в области содействия занятости населения вправе обращаться в органы службы занятости лично или в электронной форме с использованием личного кабинета на единой цифровой платформе или личного кабинета единого портала государственных и муниципальных услуг, следует из документа.

«При личном обращении в органы службы занятости в целях получения государственных услуг гражданину (представителю работодателя) оказывается содействие в оформлении заявления в электронной форме», — следует из текста документа.

Взаимодействие между гражданином (работодателем) и органами службы занятости, связанное с оказанием соответствующей государственной услуги, а также по иным вопросам производится в электронной форме, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда необходимо личное присутствие (явка) гражданина (представителя работодателя).

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