Киев, , 12:06 — REGNUM Государство должно научиться слышать своих граждан. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя очередную годовщину расстрела протестующих в центре Киева, сообщила 18 февраля пресс-служба главы государства.

«Семь лет назад история Украины начала переписываться пулями… Государство должно научиться говорить с гражданами, и язык крови здесь недопустим», — сказал он.

Отметим, президент Украины ничего не сказал о диалоге с жителями Донбасса, которые свыше семи лет живут в условиях вооружённой агрессии со стороны ВСУ.

Напомним, ранее бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш назвала протесты в центре Киева трагедией, которая привела к потере территорий и государственного суверенитета Украины.

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