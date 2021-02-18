Киев, 18 февраля 2021, 12:06 — REGNUM Государство должно научиться слышать своих граждан. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя очередную годовщину расстрела протестующих в центре Киева, сообщила 18 февраля пресс-служба главы государства.
Отметим, президент Украины ничего не сказал о диалоге с жителями Донбасса, которые свыше семи лет живут в условиях вооружённой агрессии со стороны ВСУ.
Напомним, ранее бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш назвала протесты в центре Киева трагедией, которая привела к потере территорий и государственного суверенитета Украины.
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