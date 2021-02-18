Тбилиси, , 11:54 — REGNUM Лидер партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия 18 февраля на брифинге призвал представителей оппозиции Грузии сесть за стол переговоров с руководителями правящей партии «Грузинская мечта». Об этом сообщает «Общественное телевидение».

«Давайте сядем за стол переговоров с представителями этого режима при участии посредников и обсудим вопрос о проведении новых выборов», — сказал Мелия.

Он выразил «осторожный оптимизм» на улучшение сложившейся ситуации в связи с тем, что премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за решения суда арестовать Мелию. Лидер ЕНД также отметил, что выступает против насилия.

«Нашей задачей не было и не будет насилия, угнетения кого-то, лишь потому что мы правы», — подчеркнул оппозиционер.

Напомним, в Грузии накалилась обстановка из-за того, что Мелию, обвиняемого в организации беспорядков в 2019 году, суд решил арестовать, так как тот отказался вносить залог. За лидера ЕНД вступились его соратники и члены других партий. Они не дали сотрудникам полиции подойти к Мелии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии отложили задержание лидера ЕНД Мелии

Читайте развитие сюжета: В Грузии лидера ЕНД призвали подчиниться закону