Пекин, , 11:49 — REGNUM Заявления о том, что разрабатывается новая стратегическая концепцию НАТО, целью которой является сдерживание России и Китая, — это проявление менталитета холодной войны. Об этом 18 февраля заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Я считаю, что это очередная демонстрация менталитета холодной войны», — сказала официальный представитель китайского МИД в ответ на просьбу прокомментировать заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что целью новой стратегической концепции альянса, планируемой к принятию в нынешнем году, должно быть сдерживание Китая и России.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что диалог альянса с Россией важен, несмотря на существующие разногласия.