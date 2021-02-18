Сингапур, , 11:42 — REGNUM В парламенте Сингапура заявили, что запрет на въезд туристов из таких стран, как Индонезия и Индия, приведет к спаду внутренней экономики, сообщает CNN Indonesia.

«Если мы закроем для них наши границы, у многих сингапурцев возникнут проблемы. Некоторые из туристов являются нашими гражданами, постоянными жителями или их близкими родственниками», — заявили в министерстве здравоохранения Сингапура.

По словам министра, вместо того, чтобы полностью закрывать границу, Сингапуру необходимо принять подход к управлению рисками в отношении наплыва туристов.

Сингапур нуждается в постоянном притоке рабочих-мигрантов для поддержки основных секторов экономики.

«Сингапур не может полностью изолироваться от внешнего мира», — отметили в министерстве здравоохранения.

Напомним, с апреля 2020 года количество туристов, прибывших в Сингапур, составило менее 1%. Большинство граждан прибыли из Малайзии, Китая, Индонезии и Индии.