Париж, , 11:39 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с новым Генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой. Об этом лидер Франции сообщил на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«Поздравляю, Нгози Оконджо-Ивеала! Я очень рад, что мы смогли поговорить сегодня. Мы оба стремимся к реформированию ВТО, чтобы улучшить регулирование международной торговли, сделать его эффективным для всех и согласовать его с нашими экологическими целями», — заявил Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля Макрон сообщил об успешных переговорах с вице-президентом США Камалой Харрис.

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