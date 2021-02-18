Москва, , 11:38 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров в Москве со своим коллегой из Армении Арой Айвазяном провел обсуждение всех аспектов выполнения трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Состоялась обстоятельная дискуссия относительно всех аспектов выполнения договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», — говорится в сообщении.

Также указывается, что дипломаты особенно выделили вопросы обмена военнопленными, гуманитарного содействия и разблокирования транспортных связей в регионе, в том числе в контексте усилий по линии трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров стран.

Кроме того, Лавров и Айвазян «с удовлетворением констатировали» то, что многоплановые союзнические отношения России и Армении продолжают интенсивное развитие даже в условиях пандемии коронавируса.

«Достигнуто понимание о необходимости последовательной активизации двусторонних обменов по мере снятия санитарных ограничений», — отмечается в сообщении и добавляется, что главы МИД двух стран провели рассмотрение актуальных тем региональной и международной повестки дня с упором на ситуацию в Закавказье.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.