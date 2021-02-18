Симферополь, , 11:33 — REGNUM Возможное строительство дамбы на Северо-Крымском канале, чтобы сделать максимально невозможной подачу воды в Крым, является очередным коррупционным проектом. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Повторю то, что говорил уже не раз: устойчивое водоснабжение Крыма будет обеспечено без участия Украины, — написал он. — Поэтому крымчан вся эта бандеровская «самодеятельность» на сопредельной территории абсолютно не волнует».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее так называемый представитель Крыма в Киеве Антон Кориневич заявил, что полуострову необходимо создать такие условия, при которых он не получит ни капли воды до «деоккупации», и что для этой цели нужно построить дамбу на Северо-Крымском канале.

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