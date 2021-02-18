Таллин, , 11:25 — REGNUM Эстонские власти могут сделать первый шаг в ратификации пограничного договора с Россией. Об этом министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила 18 февраля порталу ERR.

Она отметила, что в вопросе ратификации требуется воля обеих сторон. Документ должны ратифицировать и эстонский, и российский парламенты.

«Чтобы надеяться на какой-либо прогресс здесь, Эстония может сделать первый шаг и сказать, что Эстония к этому готова», — сказала Лийметс.

Важно, чтобы оба государства шли рука об руку в этом процессе, добавила министр и выразила надежду на такую же заинтересованность российской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году министры иностранных дел России и Эстонии подписали пограничный договор. Он не вступит в силу, пока его не ратифицируют парламенты обеих стран.

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