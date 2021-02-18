Тирасполь, , 11:24 — REGNUM Министр иностранных дел Швеции, действующий председатель Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде прибыла в Приднестровье 17 февраля, где встретилась с главой ПМР Вадимом Красносельским. Об этом сообщает пресс-служба президента Приднестровья.

Сообщается, что встреча проходила в Бендерской крепости. Линде сопровождал глава Миссии ОБСЕ в Молдавии Клаус Нойкир, а также другие представители ОБСЕ и МИД Швеции. Красносельский отметил, что это — первый визит главы внешнеполитического Швеции в Бендеры за 313 лет.

«Основная цель встречи — обсуждение молдово-приднестровского переговорного процесса, на активизацию которой в период шведского председательства рассчитывает Приднестровье», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, Линде стала председателем ОБСЕ в январе 2021 года. Приднестровье стало третьей страной, которую она посетила в этом качестве. До этого Линде посетила Украину и Грузию.

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