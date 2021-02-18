Джакарта, , 11:21 — REGNUM Заместитель министра торговли Индонезии Джерри Самбуага заявил, что государство получит огромные выгоды от торгового соглашения с Мозамбиком, сообщает Antara.

«Возможности рынка огромны. Не только в самом Мозамбике, но и в соседних странах. Так что это своего рода точка входа. Если возможно, в будущем мы также можем заключить соглашения со странами вокруг Мозамбика», — заявил заместитель министра торговли Индонезии.

Население самого Мозамбика составляет около 30,37 млн человек.

Индонезия может воспользоваться поставками хлопка из Мозамбика. Таким образом, Индонезия больше не будет зависеть от поставок хлопка из традиционных стран-поставщиков, таких как Китай и США.

В 2020 году экспорт Индонезии в Мозамбик составил 58,91 млн долларов США, а импорт Индонезии составил 10,34 млн долларов США. Общий объем торговли Индонезией и Мозамбиком в 2020 году составил 69,26 млн долларов США. Основными продуктами экспорта Индонезии в Мозамбик являются продукты из пальмового масла, мыло и бумага.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии заявило о приверженности Китая совершенствованию ряда нормативных актов, касающихся ненадлежащих условий труда с участием индонезийских моряков.

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