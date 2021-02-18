Осло, , 11:18 — REGNUM Появление российских ядерных бомбардировщиков Ту-160 у границ Норвегии связано с размещением американских бомбардировщиков на базе Орланд. Такое пояснение дал научный сотрудник Центра военных исследований при Копенгагенском университете Кристиан Сёбю Кристенсен, сообщает норвежский портал Nettavisen.

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«Патрульные Ту-160 — это, конечно, отчасти ответ на действия США, в то время как американские бомбардировщики — реакция США на все более интенсивную военную деятельность России в регионе», — пояснил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что Россия не должна возмущаться размещением бомбардировщиков ВВС США В-1B Lancer на территории Норвегии. По его словам, государство принимает своих союзников для учений, поэтому стратегические бомбардировщики США останутся на норвежской авиабазе Орланд на короткое время. При этом глава министерства заверил, что никакой американской базы в Норвегии не будет.

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