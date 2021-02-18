Симферополь, , 11:17 — REGNUM Дамба, которая перекроет подачу воды в Крым, может стать очередным коррупционным мегапроектом киевских властей. Об этом написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов 18 февраля, комментируя появившуюся информацию в СМИ о планах Украины.

«На Украине планируют укрепить дамбу, которая перекрывает подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, сообщили СМИ. Похоже, украинские чиновники из виртуальных ведомств ищут дополнительные способы попилить тощий бюджет своей страны. Не удивлюсь, если дамба станет таким же коррупционным «мегапроектом», которым был так называемый «европейский вал» экс-премьера Яценюка», — написал Аксёнов.

Глава Крыма подчеркнул, что устойчивое водоснабжение Крыма не зависит от Украины и будет обеспечено без её участия, а потому планы соседей крымчан не волнуют.

«Что, конечно, не меняет сути дела: водная блокада является актом государственного терроризма, направленным против всего населения полуострова. И все, кто виновен в организации и исполнении этого теракта, должны понести заслуженное наказание», — добавил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины заявили о планах завершения строительства дамбы на Северо-Крымском канале, что исключит возможность подачи воды в Крым.