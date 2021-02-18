Москва, , 11:15 — REGNUM Внесенный в Госдуму законопроект направлен на совершенствование государственной политики в сфере занятости населения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Пандемия показала, насколько важно развивать электронный формат госуслуг. Создание единой цифровой платформы в сфере занятости расширит возможности трудоустройства для граждан, упростит для работодателей поиск персонала, позволит снять межрегиональные барьеры и максимально приблизит всю систему к нуждам людей», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

С принятием норм повысится качество и оперативность работы служб занятости — например, справки, необходимые для постановки на учет и назначения пособия, будут предоставляться автоматически в рамках межведомственного взаимодействия.

«Все это будет способствовать решению важнейшей задачи, которую поставил президент, — снижению безработицы. Это серьезный шаг к формированию единого, открытого и прозрачного рынка труда, что особенно важно для тех, кому сложнее найти работу — людям с ограниченными возможностями, молодежи без достаточного профессионального опыта, гражданам предпенсионного возраста», — сказал Володин.

Законопроект планируется обсудить с работодателями, профсоюзами и экспертами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на службу занятости возлагаются полномочия по определению государственной политики занятости и ее координации с политикой в сфере образования.

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