Тюмень, , 11:10 — REGNUM В Тюменской области главу села Евсино Голышмановского городского округа ищут по объявлению в интернете. На кресло сельского чиновника заявилось уже 50 человек, сообщает телекомпания «МИР 24».

К вакансии прилагаются не самые радужные перспективы — ненормированный рабочий день, зарплата в 26−30тысяч рублей и масса рутинных обязанностей. Это помощь в получении справок, оформлении документов, регистрации на портале госуслуг. При этом на главе села вся инфраструктура — дороги, вывоз мусора, стройки, а также житейские проблемы сельчан. Помимо Евсино, в ведении руководителя сельской администрации ещё четыре деревни — около тысячи человек в целом.

По словам руководителя аппарата главы Голышмановского городского округа Натальи Шаховой, на объявление откликнулись люди разных возрастов, профессий и компетенций. К примеру, механик тепловоза без опыта административной работы считает, что готов представлять власть на селе. Впрочем, предыдущая руководительница сельской администрации в Евсино была социальным работником.

При этом отмечается, что никто из местных жителей вакантную должность сельского главы занять не стремится.