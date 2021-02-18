Москва, , 11:10 — REGNUM Законопроект о занятости населения внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» во главе с Сергеем Неверовым, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля. Устанавливается централизация работы службы, появится единый реестр вакансий.

На службу занятости возлагаются полномочия по определению государственной политики занятости и ее координации с политикой в сфере образования.

Также предлагаются нормы, направленные на развитие электронной формы предоставления государственных услуг в сфере занятости, речь идет о дистанционном взаимодействии безработного, работодателя и службы занятости, планируется также расширение функционала Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений.

Одновременно вводится требование для работодателей, являющихся органами государственной власти, государственными учреждениями, муниципальными органами власти, муниципальными учреждениями, а также для всех работодателей с численностью работников более 25 человек размещать информацию об имеющихся у них вакансиях на едином государственном портале.

Кроме того, прописывается обязанность служб занятости помочь тем безработным, которые прошли переподготовку, зарегистрироваться в качестве лиц, уплачивающих налог на профессиональный доход, то есть они будут фактически преобразовывать безработных в самозанятых.

Законопроект «о срочном ремонте» законодательства в сфере занятости депутаты фракции планировали внести в Госдуму в ноябре 2020 года, тогда заявлялось, что он должен вступить в силу с 2021 года. Законопроект внесен не был.

Накануне в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов попросил у главы государства поддержать инициативу.

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