Джакарта, 18 февраля 2021, 10:57 — REGNUM Правительство Индонезии заявило о приверженности Китая совершенствованию ряда нормативных актов, касающихся ненадлежащих условий труда с участием индонезийских моряков, сообщает Antara.
«Что касается китайских кораблей, мы действительно ведем переговоры с Китаем о ремонте судов. И мы координируем свои действия с министерством иностранных дел. Китай хочет действовать на опережение», — заявили в министерстве по морским делам и инвестициям.
Для защиты индонезийских моряков, работающих на иностранных судах, правительство поощряет отправку профессиональных моряков за границу.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в телефонном разговоре с генеральным секретарем США Энтони Блинкеном обсудила региональные и глобальные вопросы.
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