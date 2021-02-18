Киев, , 10:49 — REGNUM Для Украины вопрос остановки строительства газопровода «Северный поток — 2» является жизненно важным. Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

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Он уверен, что «Северный поток — 2», если он будет завершён, сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией». Коболев пояснил, что пока через территорию страны проходит транзит газа в европейские страны, украинская ГТС якобы является «частью системы обороны» государства. Однако в случае появления возможности изменения географии поставок газа в ЕС положение Украины изменится, заявил глава компании.

«Именно поэтому остановить «Северный поток — 2» — это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан», — написал Коболев на своей странице в Facebook.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил о намерении Киева приложить все усилия для того, чтобы сорвать строительство газопровода «Северный поток — 2» в Германию. По его словам, в достижении этой цели Украина рассчитывает на помощь Евросоюза, так как этот «проект имеет явный политический характер и идет вразрез с европейскими принципами солидарности».

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