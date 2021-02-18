Варшава, , 10:46 — REGNUM Представители социологического центра Social Changes провели новое исследование общественного мнения на предмет симпатий населения к политическим силам страны. Об этом передает портал wPolityce.pl.

Так, лидером населения по-прежнему остается правящая коалиция «Объединенные правые» — ей выразили симпатии 30% опрошенных. По итогам аналогичного исследования в январе их рейтинг составлял на 3% больше. А вот на второе место неожиданно вырвалось движение Шимона Холовни «Польша-2050», созданное в 2020 году и еще не успевшее получить статус политической партии. За эту политическую силу готовы отдать голоса 23% респондентов, хотя во время январского опроса таких было 20%.

Замыкает тройку лидеров пока еще имеющая статус главной оппозиционной силы «Гражданская коалиция». За неё готовы проголосовать всего 17% респондентов, хотя в январе этот показатель составлял 21,8%, и тогда эта коалиция занимала второе место.

Помимо данных политических сил, 5-процентный барьер, позволяющий партии получить места в парламенте, преодолели «Левые» с результатом в 12% поддержки, а также националисты из партии «Конфедерация», за которых готовы отдать голоса 10% граждан. Остальные партии во время опроса набрали менее 5% голосов.

Опрос был проведен 12−15 февраля 2021 года. В нем приняли участие 1095 взрослых жителей Польши из разных регионов.