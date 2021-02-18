Загреб, , 10:48 — REGNUM Правительство Хорватии наладило контакты с Россией по возможности приобретения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 18 февраля сообщил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович, его слова приводит газета Večernji list.

Вакцина от коронавируса «'Спутник V'» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как отметил Пленкович, на протяжении последних месяцев правительство Хорватии ведет работу над тем, чтобы обеспечить вакциной от COVID-19 населения страны и в связи с тем, что распространение таких препаратов идет медленнее, чем ожидалось, хорватские власти решили попробовать другие варианты.

«Мы установили контакты с российской стороной. Мы направим запросы (по российской вакцине)», — сказал он.

При этом премьер-министр Хорватии подчеркнул, что нынешнее правительство страны является ответственным и не хочет попасть в ситуацию, когда на хорватском рынке нет надежной вакцины от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев, участвовавших в пострегистрационных исследованиях вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона», созданной научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».