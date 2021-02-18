Ульяновск, , 10:45 — REGNUM В Ульяновской области пройдёт международный молодёжный форум общественной дипломатии. Ожидается участие 100 молодёжных лидеров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Молодёжный форум «ИнтерYes!» состоится со 2 по 8 апреля. На нём будут обсуждены вопросы развития мировой общественной дипломатии, рассмотрены «решения существующих вызовов через вовлечение молодёжи в международное сотрудничество». Кроме того, он будет обучающей площадкой для участников.

В мероприятии ожидается участие 100 лидеров молодёжных некоммерческих организаций стран БРИКС и мира, занимающихся общественной дипломатией. В частности, планируют приехать гости из Швейцарии, Турции, Сербии, Индии, Бразилии, Китая.

Напомним, 2021 год объявлен ООН Международным годом креативной экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 февраля, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратится с инвестиционным посланием и проведёт консультативный совет по иностранным инвестициям. Также планируется подписание соглашений с иностранными компаниями о создании новых производств.

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