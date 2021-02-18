Москва, , 10:44 — REGNUM Северная Корея взяла курс на максимальную закрытость от информации, поступающей из внешнего мира, и едва ли может произойти что-то, что вынудит ее смягчить данную политику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков.

«Сейчас Северная Корея находится в очень сложном положении. Она загнана в угол жесточайшими санкциями, — сказал Ланьков. — Северокорейцы всегда любили говорить, что они находятся в блокаде. До 2017 года это была довольно забавная пропагандистская выдумка, не имевшая никакого отношения к действительности. Те страны, которые запрещали торговлю с КНДР, были странами, которые и безо всяких запретов не торговали бы с ней по чисто экономическим причинам. А сейчас блокада стала реальностью, и она сильно сказывается на ситуации в стране. Прибавим сюда и жесточайшие меры, принятые в связи с пандемией коронавируса. Страна проводит самый жесткий в мире режим самоизоляции».

Как подчеркнул Ланьков, вот уже больше года практически всё сообщение КНДР с внешним миром прекращено.

«Страна больше не торгует с внешним миром. Дипломаты говорят о том, что сейчас в Пхеньяне проблемой стала покупка макарон. Страна находится под беспрецедентным экономическим давлением. И конца этому не видно, — сказал Ланьков. — И если ситуация улучшится, то произойдет это только после завершения пандемии. Однако я не думаю, что в ближайшие годы произойдет либерализация по отношению к иностранной культуре. Вне зависимости от внешнеполитической и внутриполитической ситуации».

По мнению Ланькова, распространение информации о внешнем мире ставит под угрозу внутриполитическую стабильность в КНДР.

«И, к сожалению, никакие изменения во внешней политике не отменят этого печального факта, — сказал востоковед. — Если большая часть северокорейского населения осознает, насколько по уровню жизни его страна отстает от соседей, и в первую очередь от Южной Кореи, то у него могут появиться не те мысли, которые северокорейское руководство считает желательными».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков рассказал, что новости о политической жизни в других странах перестали появляться на страницах северокорейской печати.

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