Ростов-на-Дону, , 10:43 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Александр Крат может покинуть свой пост. Такое развитие событий не исключено в случае, если с чиновником не будет продлён служебный контракт. В настоящее время, согласно документу, Крат занимает должность до 1 марта 2021 года.

Информация о возможных кадровых изменениях в донском минздраве появилась не только в ряде в telegram-каналах, но и в СМИ. При этом журналисты ссылаются на собственный источник во властных кругах.

ИА REGNUM напоминает, что во время болезни бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и после её отставки исполняющим обязанности главы был назначен именно Александр Крат — замминистра по лечебной работе. Однако он не был утверждён в этой должности. 21 декабря 2021 года на руководящий пост был назначен Юрий Кобзев, с 2016 года представлявший регион в Государственной думе РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Назван основной кандидат на пост главы минздрава Ростовской области