Москва, , 10:43 — REGNUM Принятие законопроекта, разрешающего избираться осужденным по уголовным статьям, направлено на реализацию гражданами России гарантированного частью 2 статьи 32 Конституции Российской Федерации права избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля, такой аргумент приводит автор законопроекта депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР).

Сейчас не имеют права быть избранными граждане, осужденные по за совершение преступлений по ряду статей Уголовного кодекса в зависимости от срока снятия или погашения судимости, граждане подвергнутые административному наказанию за совершения ряда административных правонарушений в зависимости от срока снятия или погашения судимости, а также граждане нарушившие ограничения, установленные федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

«Введение подобных ограничений лишает перечисленные категории лиц их конституционного пассивного избирательного права — выдвигать свою кандидатуру на выборах всех уровней ветвей власти и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления», — отметил парламентарий.

Он внес в Госдуму законопроект, снимающий эти ограничения.

В соответствии с Конституцией РФ не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.